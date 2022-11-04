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Киноафиша Статьи Дочь Боярского обрекла успешный проект на провал: зрители не простили

Дочь Боярского обрекла успешный проект на провал: зрители не простили

4 ноября 2022 09:20
Дочь Боярского обрекла успешный проект на провал: зрители не простили

Всему виной оказалась внешность артистки.

Елизавета Боярская пошла по стопам своего отца Михаила Боярского и стала актрисой. Вот только ни имя влиятельного папы, ни талант артистки, который не вызывает сомнений, не уберегли ее фильмографию от провальной картины.

Речь идет о сериале «Анна Каренина», премьера которого состоялась в 2017 году. В нем знаменитости досталась главная роль. Однако героиня романа Льва Толстого в исполнении Боярской зрителям не понравилась. Те попросту не поверили актрисе, на что нашлась веская причина.

Дочь Боярского обрекла успешный проект на провал: зрители не простили

Как пишет Дзен-канал «Стилист. Эксперт по красоте. Противник стандартной внешности, навязанной инстаиндустрией», внешность «дочери Д’Артаньяна» сыграла с ней злую шутку. Звездная наследница будет выглядеть правдоподобно в образе коварной соблазнительницы, но не в виде роковой и несчастной женщины, какой и была Каренина. По мнению автора канала, возлюбленная офицера Вронского, воплощенная Боярской, попросту не могла броситься под поезд: типаж не тот.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Анна Каренина», 2017, кадр из фильма «Адмиралъ», 2008
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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