Дочь Боярского обрекла успешный проект на провал: зрители не простили

Елизавета Боярская пошла по стопам своего отца Михаила Боярского и стала актрисой. Вот только ни имя влиятельного папы, ни талант артистки, который не вызывает сомнений, не уберегли ее фильмографию от провальной картины.

Речь идет о сериале «Анна Каренина», премьера которого состоялась в 2017 году. В нем знаменитости досталась главная роль. Однако героиня романа Льва Толстого в исполнении Боярской зрителям не понравилась. Те попросту не поверили актрисе, на что нашлась веская причина.

Как пишет Дзен-канал «Стилист . Эксперт по красоте. Противник стандартной внешности, навязанной инстаиндустрией», внешность «дочери Д’Артаньяна» сыграла с ней злую шутку. Звездная наследница будет выглядеть правдоподобно в образе коварной соблазнительницы, но не в виде роковой и несчастной женщины, какой и была Каренина. По мнению автора канала, возлюбленная офицера Вронского, воплощенная Боярской, попросту не могла броситься под поезд: типаж не тот.