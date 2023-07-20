Дочь Борисовой подверглась незаконной процедуре: последствия необратимы (фото)

Бывшая ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова похвасталась в соцсетях тем, что ее 15-летней дочери увеличили губы. Инъекции гиалуроновой кислоты сделали девочке перед поездкой на каникулы в Турцию.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова была шокирована этой новостью и рассказала порталу 100News, что подобная процедура незаконна. По ее словам, несовершеннолетним нельзя делать уколы красоты даже с согласия родителей. Это связано сразу с рядом факторов.

Так, организм ребенка еще не сформирован. Поэтому красная кайма губ растягивается, из-за чего девочке придется все время корректировать их форму. А это чревато осложнениями, например, фиброзом — рубцовыми изменениями из-за разрастания соединительной ткани. Врач призвала узнать личность косметолога и привлечь его к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что сама Дана Борисова является большой поклонницей пластических операций, поэтому и не собирается ограничивать свою дочь на пути к мнимому совершенству. Телеведущая уже сообщила, что девочка хочет сделать ринопластику, а она ее полностью поддерживает.