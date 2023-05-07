Дочь Борисовой еще крошка, а ее красота уже ненатуральная: вот что допустила мать

Дана Борисова воспитывает единственную дочь — Полину. Телеведущая не боится экспериментов со своей внешностью и тем самым подает далеко не лучший пример 15-летней наследнице.

На днях звездная блондинка опубликовала совместный снимок с Полиной. Фолловеры тут же заметили, что девочка сильно изменилась внешне, поэтому, видимо, без вмешательства матери точно не обошлось.

Дело в том, что локоны Полины стали гораздо длиннее, а процедура по наращиванию волос не из дешевых. Выходит, что Борисова выступила спонсором такого преображения.

«Зачем ты нарастила дочери волосы?» — возмутился один из подписчиков, посчитав, что наследница звезды еще кроха, а ее красота уже ненатуральная.

Но теледива не видит в этом ничего предосудительного.

«Попросила. Пусть попробует», — отметила Дана.

Были и такие, кто раскритиковал превращение Полины из шатенки в блондинку.