Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дочь Борисовой еще крошка, а ее красота уже ненатуральная: вот что допустила мать

Дочь Борисовой еще крошка, а ее красота уже ненатуральная: вот что допустила мать

7 мая 2023 09:00
Дочь Борисовой еще крошка, а ее красота уже ненатуральная: вот что допустила мать

Пользователи Сети осудили поведение звезды.

Дана Борисова воспитывает единственную дочь — Полину. Телеведущая не боится экспериментов со своей внешностью и тем самым подает далеко не лучший пример 15-летней наследнице.

На днях звездная блондинка опубликовала совместный снимок с Полиной. Фолловеры тут же заметили, что девочка сильно изменилась внешне, поэтому, видимо, без вмешательства матери точно не обошлось.

Дело в том, что локоны Полины стали гораздо длиннее, а процедура по наращиванию волос не из дешевых. Выходит, что Борисова выступила спонсором такого преображения.

«Зачем ты нарастила дочери волосы?» — возмутился один из подписчиков, посчитав, что наследница звезды еще кроха, а ее красота уже ненатуральная.

Дочь Борисовой еще крошка, а ее красота уже ненатуральная: вот что допустила мать

Но теледива не видит в этом ничего предосудительного.

«Попросила. Пусть попробует», — отметила Дана.

Были и такие, кто раскритиковал превращение Полины из шатенки в блондинку.

«Цвет девочке не идет от слова совсем», — подытожил один из хейтеров.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video