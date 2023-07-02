Дочь Бельмондо называли уродиной, пока она не выросла прекрасным лебедем: только посмотрите на нее

Стелла Ева Анджелина Бельмондо — четвертая и последняя наследница звезды французского кино. С самого детства она привлекала к себе повышенное внимание публики — и не только из-за родства с Жан-Полем Бельмондо.

Звездную наследницу травили из-за внешности, называя уродиной. Но, как и подобает гадкому утенку, она выросла и стала прекрасным лебедем. Новые снимки Стеллы неизменно восхищают интернет-пользователей. Несколько лет назад ее даже наградили титулом самого стильного подростка Франции.

«Очень даже симпатичная выросла. Можно влюбиться», «Прелестная девушка», «Сам папаша — крокодил страшенный, а дочь симпатичная получилась», — восхищаются Стеллой в Сети.

К слову, девушка не намерена идти по стопам знаменитого отца. Бельмондо пожелала связать свою жизнь с политикой, поэтому решила получить образование дипломата.