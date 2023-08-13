Дочь Авилова выросла внеземной красоткой: глазами пошла в отца

Виктор Авилов был одним из самых нестандартных актеров в советском и российском кино. На его счету немало ярких ролей в театре и кино, хотя актерское образование мужчина никогда не получал. Несмотря на то, что Авилова никак нельзя было назвать красавцем, он был женат трижды и стал отцом двух прекрасных дочерей.

Анна — старшая из детей Виктора Васильевича. В отличие от младшей сестры Ольги, она не стала продолжать актерскую династию и живет обычной жизнью, скрытой от публики. Поэтому о ее судьбе известно совсем немного. Она вышла замуж и завела детей, но свою личную жизнь с прессой никогда не обсуждала.

В Сети есть не так много снимков Анны, но каждый из них поражает. Девушка не унаследовала нестандартную отцовскую внешность, но получила от него самое лучшее — удивительные голубые глаза. Пользователи поражаются, как по одному лишь взгляду сразу видно родство с артистом.