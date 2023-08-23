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Дочь Атоса просят больше никогда не сниматься в купальнике: это пятно на репутации Смеховых

23 августа 2023 08:15
Дочь Атоса просят больше никогда не сниматься в купальнике: это пятно на репутации Смеховых

Актриса снова решилась на провокацию.

Наследница Вениамина Смехова, известного по роли Атоса из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», снова отличилась. 55-летняя Алика Смехова давно известна своим пристрастием к откровенным фотографиям. На днях артистка снова взбудоражила общественность пикантным снимком.

Алика предстала в светлом откровенном купальнике, который показал ее фигуру без прикрас. Многим понравилась смелость актрисы, ведь не каждая в ее возрасте решится показать себя во всей красе. Однако нашлось и немало возмущенных комментаторов, которым снимок показался чересчур неприличным: Смехова не просто предстала полуобнаженной, но и продемонстрировала свое тело, далекое от стандартов глянца.

«Такие фото надо для близких выставлять», «Купальник неудачный, особенно верх», — написали недовольные фолловеры.

Это уже не первый раз, когда Смехова выставляет себя напоказ в откровенном виде. И каждый раз ее снимки вызывают шквал эмоций. Многих шокирует, что дочь советского Атоса решается на подобное «непотребство».

Дочь Атоса просят больше никогда не сниматься в купальнике: это пятно на репутации Смеховых
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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