Дочь Аршавина от Казьминой переполошила народ: увидите фото и сами будете в шоке

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина стали родителями в 2017 году, когда на свет появилась их дочь Есения. Наследница прославленного спортсмена не пользуется известностью отца, а ее снимки крайне редко появляются в социальных сетях. Однако изредка в распоряжении поклонников все же оказываются кадры растущей Есении.

Как отмечают фанаты, девочка год от года становится все больше и больше похожа на Аршавина. В ней уже безошибочно узнается отец, а со временем, по словам пользователей Сети, сходство будет все заметнее. При этом никому из внимательных поклонников не удалось обнаружить родственные черты с матерью девочки.

«Маленькая — вылитый Аршавин», «Дочка и правда сильно похожа на Аршавина», — пишут фанаты.

Многие также с удивлением отметили, что и другие дети футболиста всегда похожи на него. Так, все три наследника Аршавина и Юлии Барановской тоже являются точными копиями именно спортсмена, а не телеведущей.