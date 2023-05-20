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Дочь Андрея Миронова в детстве была настоящей «куклой»: убедитесь сами

20 мая 2023 21:00
Дочь Андрея Миронова в детстве была настоящей «куклой»: убедитесь сами

Дебют оказался весьма успешным.

Знаменитые артисты довольно часто пользуются своим авторитетом для того, чтобы их наследники тоже смогли построить успешную карьеру в кино или на театральной сцене. Некоторые звездные дети не оправдывают ожидания родителей. Однако другим все же удается продолжить актерскую династию. Это прекрасно получилось у дочери Андрея Миронова и Екатерины Градской.

Впервые Мария снялась в кино уже в возрасте восьми лет. Девочка сыграла Бекки Тэтчер в телевизионном фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Малышка с аккуратным носиком, большими голубыми глазами и фарфоровой кожей выглядела как настоящая кукла.

Дочь Андрея Миронова в детстве была настоящей «куклой»: убедитесь сами

Впрочем, режиссеров и зрителей поразила не только внешность красавицы. Дочь именитого актера обладала явным талантом к лицедейству, и сегодня она может гордиться внушительным послужным списком. За плечами Марии множество ролей в интересных кинопроектах и на театральной сцене.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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