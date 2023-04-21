Дочь Алисы Селезневой легко спутать с актрисой в молодости: точно подумаете, что это один человек

Фильм «Гостья из будущего» для многих зрителей прекрасное воспоминание из детства. Главной его героиней стала девочка по имени Алиса Селезнева. Ее блестяще воплотила актриса Наталья Гусева.

На момент премьеры картины знаменитости было 12 лет. Тогда артистка проснулась знаменитой, чему, впрочем, обрадовалась мало. Впоследствии звезда и вовсе перестала сниматься. Оно дважды побывала замужем и родила двух дочерей — Алесю и Софию.

Старшей наследнице актрисы уже 26 лет, и ее внешность вряд ли кого-то оставит равнодушным. Дело в том, что Алеся Мурашкевич выросла полной копией той самой Алисы, которую когда-то сыграла ее мать. У эффектной красотки уже есть свои поклонники — дочь Гусевой стала стримером под псевдонимом Алеся Мур.

Звезда социальных сетей часто экспериментирует с внешностью, перевоплощаясь в разных героев. Сходства с Алисой она не отрицает, но уверяет, что симпатии к ней не питает. Алеся считает, что героиня советской картины слишком правильная. По мнению звездной наследницы, даже в положительных персонажах должна быть маленькая чертовщинка, тогда зрители будут любить их еще сильнее.