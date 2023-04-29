Дочь Алисы Фрейндлих не любит сравнений с матерью: причину раскроет одно фото

Алиса Фрейндлих не нуждается в представлении. По сей день она считается одной из лучших актрис страны. Когда-то ее дочери Варваре Владимировой прочили славу матери, однако наследница актрисы не стала второй Фрейндлих.

Дети актеров часто повторяют путь родителей. Варвара Игоревна не стала исключением и тоже связала свою жизнь с кинематографом. Однако она всегда понимала, что до таланта Алисы Бруновны ей далеко. Но избежать подобных сравнений невозможно, ведь Варвара Игоревна — точная копия Фрейндлих.

Однако Владимировой никогда не нравилось, что ее противопоставляют матери. У нее есть актерский талант, но отнюдь не такой выдающийся, как у Алисы Бруновны, и она об этом знает. Кроме того, Владимирова намного выше матери и не является ее клоном — достаточно посмотреть на их совместное фото. Так что, по мнению актрисы, любые сравнения неуместны.

На счету 55-летней Варвары Игоревны роли в картинах «Не покидай», «Белые одежды», «Мерзлая земля». Она до сих пор снимается в фильмах и сериалах. У Владимировой есть двое детей от бывшего супруга Сергея Тарасова.