Дочь Александра Михайлова раскрыла правду о жестокости отца: впечатлительным не читать

Александр Михайлов долгое время скептически относился к тому, что дочь решила стать актрисой. Актер отпирался, отпирался, но толку от этого было мало. Мирославе Михайловой ну очень хотелось пойти по стопам любимого родителя. Пришлось смириться.

Сейчас девушка учится во ВГИКе и делает все возможное, чтобы никогда не слышать, мол, ей досталась слава благодаря известному отцу. Начинающая артистка в разговоре с «Московским комсомольцем» заверила, что очень строга к себе. Да и любимый всеми Василий из фильма «Любовь и голуби» спуска девушки не дает. Михайлова призналась, что отец является ее самым жестким критиком. Таких разборов полетов выдержала бы далеко не каждая хрупкая дама. Справедливости ради дочь добавила: отец щедр не только на негативные отзывы.