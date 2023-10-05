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Дочь Агибаловой выросла похожей на этого мужчину: одно фото все объясняет

5 октября 2023 15:15
Дочь Агибаловой выросла похожей на этого мужчину: одно фото все объясняет

Малышка взяла все лучшее от родственников.

Маргарита Агибалова долго шла к личному счастью. С Андреем Черкасовым отношения не задались, а брак с Евгением Кузиным вскоре дал трещину, поэтому звезда «Дома-2» осталась одна с маленьким ребенком на руках. К счастью, на жизненном пути девушки встретился бизнесмен Павел Марсо. Пара зарегистрировала отношения в 2014 году и воспитывает общую дочь.

Бэлла живет вместе с родителями на Северном Кипре. Школьница растет среди моря, солнца и живописных мест. Агибалова часто делится совместными снимками с детьми в соцсетях. Подписчики знаменитости в восторге от ее очаровательной светловолосой дочки. Поклонники участницы телестройки гадают, на кого же похожа юная Бэлла.

Дочь Агибаловой выросла похожей на этого мужчину: одно фото все объясняет

«Дочка у Риты такая большая», «Бэлла — копия дедушки по папиной линии», «Прелесть, а не девочка», «Папиного папу напоминает», — пишут в комментариях подписчики Риты Агибаловой.

Фото: Кадры из шоу «Дом-2», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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