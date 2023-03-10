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Дочь — копия матери, а сын — отца: гляньте на детей Романа Костомарова, которых он скрывал

10 марта 2023 06:00
Дочь — копия матери, а сын — отца: гляньте на детей Романа Костомарова, которых он скрывал

Звездные наследники оказались в центре всеобщего внимания.

Роман Костомаров не из тех знаменитостей, кто докладывает поклонникам о каждом своем шаге. Особенно скрытный спортсмен в вопросах, которые касаются его семьи.

Олимпийский чемпион женат на фигуристке Оксане Домниной, подарившей ему двоих наследников. Впервые возлюбленные стали родителями еще до того, как сыграли свадьбу: дочь пары Анастасия родилась в январе 2011 года. Спустя пять лет в семье вновь случилось пополнение: на свет появился сын Илья.

Дочь — копия матери, а сын — отца: гляньте на детей Романа Костомарова, которых он скрывал

Супружеская чета не спешила делиться этим радостным событием с фанатами, но со временем правда вышла наружу. Постепенно звезды начали добавлять в социальные сети фотографии своих наследников, которых скрывали от посторонних. Стоит ли говорить, что эти кадры привлекли повышенное внимание публики.

Интернет-пользователи отметили, что Анастасия растет копией матери, а Илья невероятно сильно похож на своего отца. Известно, что звездные наследники отлично катаются на коньках, но связывать свою жизнь с фигурным катанием не спешат.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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