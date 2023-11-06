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Добрый фильм с Джигарханяном больше не увидишь на ТВ: в СССР его любили и дети, и взрослые

6 ноября 2023 19:30
Добрый фильм с Джигарханяном больше не увидишь на ТВ: в СССР его любили и дети, и взрослые

Незаслуженно забытая сказка, на которой выросло не одно поколение.

Советский Союз славился своими детскими фильмами. Но большинство из них незаслуженно забыты, а по телевизору показывают пару-тройку одних и тех же картин.

Одной из таких кинолент можно назвать «Сказки старого волшебника», появившиеся на экранах в 1984 году. Это своего рода литературное попурри из персонажей Шарля Перро. В основу легла история про спящую красавицу. Но во время своих приключений принц встречается с огромным количеством героев: с Синей Бородой и его любимой супругой, с Золушкой и даже с Красной Шапочкой.

Кроме того, сказка музыкальная, поэтому песни из нее еще долго пели и взрослые и дети. Наконец, золотой актерский состав сделал фильм идеальным. Один только Армен Джигарханян в роли самого главного министра королевства произвел настоящий фурор. А его песню разобрали на цитаты. И пусть эта роль не была знаковой в карьере актера, он, по собственному признанию, ее очень любил.

Добрый фильм с Джигарханяном больше не увидишь на ТВ: в СССР его любили и дети, и взрослые
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Сказки старого волшебника» (1984)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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