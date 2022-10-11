«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»: за реакцию иностранцев станет стыдно

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» вышел в прокат в 2006 году и вошел в серию мультфильмов о русских богатырях. Многие зрители высоко оценили анимационный фильм, однако иностранные поклонники не остались в восторге от истории Добрыни Никитича. Как оказалось, их смутила прослеживающаяся в нем пропаганда.

По мнению заграничных зрителей, создатели мультфильма смогли распространить свои взгляды не только на сюжет, но даже и на саму анимацию. Якобы национальные ценности заметны даже невооруженным взглядом и могут испортить впечатление от просмотра.

«Здесь твердо придерживаются старых рецептов, и создается теплая атмосфера. Является ли это разновидностью пропаганды? Конечно, да», «Это забавная разновидность пропаганды, которая на Востоке взывает к образам из детства», — пишут пользователи портала IMDB.

При этом зрители все равно рекомендуют не проходить мимо этого мультфильма. По их мнению, это прекрасная история для домашнего просмотра с отличной анимацией.