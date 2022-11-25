Добряка Хагрида из «Гарри Поттера» боялись в реальной жизни: вот почему

Мировой известности актер Робби Колтрейн добился благодаря роли лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Поклонники до сих пор остаются в восторге от доброго персонажа, не раз спасающего главных героев от бед. При этом мало кто знал, каким человеком Колтрейн был на самом деле.

Так, уже после выхода первого фильма артист попал под пристальное внимание прессы и поклонников. Колтрейна буквально преследовали по пятам, задавая порой весьма неудачные и невежливые вопросы. И если первое время знаменитость справлялся с излишним вниманием публики, то потом перестал терпеть навязчивое поведение.

Как не раз признавались близкие Колтрейна, они не всегда чувствовали себя рядом с ним в безопасности. Дело в том, что в ответ на любую неудачную шутку или неуместный комментарий, он не мог сдержать свой гнев. И из-за этого многие собеседники буквально боялись артиста.