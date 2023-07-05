Добряк Рязанов всего одной фразой унизил известную актрису: не забыла до сих пор

Многие актрисы мечтали поработать с Эльдаром Рязановым. Хотела этого и Светлана Немоляева. Артистка метила на главную роль в культовой «Иронии судьбы», но с треском провалилась на пробах.

Режиссер и сам хотел снимать Немоляеву, но его ожидания и реальность не совпали. Киноделу пришлось провести восемь проб, но результат его не устроил. В беседе с порталом «Вечерняя Москва» артистка рассказала, что ей пришлось много экспериментировать со своим образом, но Рязанову все не нравилось.

В результате постановщику пришлось отказать артистке, но сделать это деликатно он не смог. Добряк Рязанов унизил Немоляеву всего одной фразой, которую она не забыла до сих пор.

«Можно хуже, но трудно!»

— именно так оценил работу звезды в кадре режиссер. И Светлане Владимировне не оставалось ничего другого, кроме как смириться с тем, что желанная роль досталась Барбаре Брыльской.