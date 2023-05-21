Добряк Рязанов ненавидел только одного актера, которого обожали миллионы: его легко понять

От любви до ненависти один шаг, и история, случившаяся с Эльдаром Рязановым, это подтверждает. Во время съемок «Служебного романа» режиссер глубоко разочаровался в одном из актеров, с которым прежде водил тесную дружбу.

Кинодела задели слова коллеги по цеху о песне «У природы нет плохой погоды». Композиция не понравилась Андрею Мягкову, о чем он и заявил Рязанову. Вот только артист не знал, что стихи были написаны самим режиссером. Тот болезненно воспринял критику и затаил обиду на любимца миллионов.

Вскоре, как пишет издание «АиФ», представился удобный случай, чтобы отомстить. Эльдар Александрович пригласил Мягкова в картину «Гараж». Играть же знаменитости пришлось персонажа, который за все действие не произнес ни слова. Семен Хвостов держал табличку с надписью «Я вам покажу!!!» — и на душе Рязанова стало чуточку легче.