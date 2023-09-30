Добряк Крутой недолюбливает только одну певицу: многие с ним согласятся

Показала, что из себя представляет.

Игорю Крутому несвойственно попадать в громкие скандалы. С коллегами по цеху у композитора прекрасные отношения за одним лишь исключением. Музыкант давно испытывает сильную неприязнь к одной известной певице.

Черная кошка между продюсером и Лаймой Вайкуле пробежала после того, как артистка организовала в Юрмале свой фестиваль «Рандеву». Изначально идея принадлежала Крутому: его «Новая волна» известна всем.

Поступок латвийской звезды Игорь Яковлевич посчитал непорядочным и неприличным, но в конфронтацию вступать не стал.

«Бог ей судья», — только и сказал артист.

С тех пор прошло несколько лет, и теперь многие согласятся с Крутым, ведь моральный облик Вайкуле далек от идеала. Исполнительница отвернула от себя многих поклонников после того, как сделала ряд громких и довольно спорных заявлений о России, позабыв, что именно здесь построила успешную карьеру.