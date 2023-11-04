Добротный фильм ужасов: эту советскую сказку боялись показывать и взрослым, и детям

Эксперты были в ужасе от увиденного на экранах.

Александр Роу за годы карьеры представил множество ярких и изобретательных фильмов. Режиссер еще при жизни стал настоящим королем сказок, но некоторые его работы вызывали неподдельный ужас у зрителей всех возрастов.

Так, в 1963 году на экраны вышла картина «Королевство кривых зеркал». Фильм позиционировался как детская сказка, однако и подрастающее поколение, и взрослые были шокированы происходящим на экранах.

Как писали в советском издании «Искусство кино», работа Роу пугает с первых минут и может дать фору голливудским хоррорам. Картина ужасает и своими персонажами, и декорациями, и историей в целом.

«Оглушительный перебор: сценам истязаний, пыток мог бы позавидовать вполне добротный фильм ужасов», — считали советские критики.

В итоге, по словам экспертов, картину с большой опаской стоит показывать зрителям. Она производит удручающее впечатление. Режиссеру не удается с помощью таких эффектных образов доказать свою мысль — он лишь дарит подрастающему поколению новые страхи.