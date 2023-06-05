Добронравов женился на копии Валюхи из «Сватов»: попробуйте найти 10 отличий

В «Сватах» Федор Добронравов играл всем известного и всеми любимого Ивана Будько. Жена у «всероссийского деда» была под стать колоритному муж: яркая, громкая, звонкая и незабываемая.

Иронично, что в «реальные» супруги артист выбрал себе женщину, очень похожую на Валюху из «Сватов» по типажу. Правда, тогда сравнить двух избранниц, настоящую и экранную, конечно же не мог.

Свою жену Ирину актер знал с раннего детства. Но влюбился в нее не во времена школьной скамьи, а лишь после армии. На заре 80-х Ирина и Федор поженились и, не откладывая в долгий ящик, обвенчались. С тех пор и живут душа в душу, вырастив двоих сыновей.

Кстати, Ирина тоже лелеяла мечту стать актрисой. Но, как часто бывает у женщин, отказалась от заветной мечты ради благополучия семьи и, кажется, ни разу не пожалела. Всю жизнь Ирина была настоящей поддержкой и опорой для мужа, верила в его успех и оказалась права. Сегодня Федора Добронравова знает и любит вся страна, причем не только и не столько за роль в «Сватах».