Добронравов указал Галкину на серьезную ошибку: «Ты ничего не остановишь»

Максим Галкин наглядно выразил свою гражданскую позицию, когда в конце зимы покинул Россию и обустроился с семьей в Израиле. Судя по тому, что июньский заграничный тур артиста проходит с большим успехом, билеты на его концерты разобрали за несколько дней, шоумен и не помышляет о возвращении.

Однако певец и композитор Александр Добронравов считает, что звездному семейству не стоило рубить с плеча и в спешке менять место жительства. «Ты ничего не остановишь. Нужно просто относиться к родине как к родине», – заявил композитор.

Рано или поздно супругам придется вновь посетить Москву, но поклонники не встретят их с распростертыми объятьями. Правда, Добронравов отметил, что в центральных регионах жители более лояльные и, вероятно, не будут строго судить сбежавших звезд.

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К слову, не только Максим Галкин и Алла Пугачева решили уехать из страны, их примеру последовали Чулпан Хаматова, Земфира, Рената Литвинова, рэпер Face, кинокритик Антон Долин и режиссер Кантемир Балагов.