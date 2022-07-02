Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Добронравов указал Галкину на серьезную ошибку: «Ты ничего не остановишь»

Добронравов указал Галкину на серьезную ошибку: «Ты ничего не остановишь»

2 июля 2022 15:08
Добронравов указал Галкину на серьезную ошибку: «Ты ничего не остановишь»

Юморист стремительно теряет любовь россиян.

Максим Галкин наглядно выразил свою гражданскую позицию, когда в конце зимы покинул Россию и обустроился с семьей в Израиле. Судя по тому, что июньский заграничный тур артиста проходит с большим успехом, билеты на его концерты разобрали за несколько дней, шоумен и не помышляет о возвращении.

Однако певец и композитор Александр Добронравов считает, что звездному семейству не стоило рубить с плеча и в спешке менять место жительства. «Ты ничего не остановишь. Нужно просто относиться к родине как к родине», – заявил композитор.

Рано или поздно супругам придется вновь посетить Москву, но поклонники не встретят их с распростертыми объятьями. Правда, Добронравов отметил, что в центральных регионах жители более лояльные и, вероятно, не будут строго судить сбежавших звезд.

Малахов раскрыл последние слова Шатунова: они подтвердили то, что и так подозревали все

К слову, не только Максим Галкин и Алла Пугачева решили уехать из страны, их примеру последовали Чулпан Хаматова, Земфира, Рената Литвинова, рэпер Face, кинокритик Антон Долин и режиссер Кантемир Балагов.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Related video