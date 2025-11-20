Меню
Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»

20 ноября 2025 17:38
Казалось бы, причем тут «Сваты».

Легендарное скетч-шоу «6 кадров», почти десять лет остававшееся одним из самых рейтинговых и любимых проектов на российском телевидении, закрылось на пике популярности.

Для миллионов зрителей его исчезновение с экранов в 2014 году стало неожиданностью, однако за этим решением стояла не просто чья-то прихоть, а болезненный выбор ключевого участника труппы — Федора Добронравова.

«6 кадров» лишились кадра

К тому моменту Добронравов, совмещавший съемки в «6 кадрах» с работой в суперуспешном сериале «Сваты», оказался в ситуации цейтнота. Физически он больше не мог разрываться между двумя масштабными проектами, и ему пришлось делать выбор.

Его решение в пользу «Сватов» стало точкой невозврата для скетч-шоу.

Как Добронравов убил популярное шоу

Кульминацией этой внутренней драмы стала сцена в гримерке, которую спустя годы подробно описал его друг и коллега Сергей Дорогов. Он предложил Добронравову «красиво» завершить историю, сняв десятый, юбилейный сезон, и достойно попрощаться со зрителями.

В ответ Дорогов впервые увидел, как его несгибаемый друг заплакал и начал сокрушаться. Указывая на свой костюм бомжа для очередного скетча, Добронравов спросил: «Что, меня в этом похоронить что ли хотите?». Эта фраза стала началом конца.

Команда, уважая его позицию, не стала переименовываться в «5 кадров». Попытки перезапустить шоу в формате «6 кадров плюс» с новыми актерами не увенчались успехом, без Добронравова проект людям не понравился.

К творческим причинам добавился и экономический кризис, заставивший телеканалы ужимать бюджеты. Совокупность этих факторов — уход главной звезды, творческое выгорание и финансовые сложности — и поставила точку в истории одного из самых добрых и народных шоу российского телеэфира.

«6 кадров»: что стало со звездами популярного скетч-шоу спустя 10 лет после его закрытия.

Фото: Кадр из сериала «Кухня», «6 кадров»
Игорь Мустафин
