Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом

Александра Пахмутова делила со своим супругом Николаем Добронравовым не только личную жизнь, но и работу. Вместе они создали множество хитов. Эти песни не только гремели в СССР, их знают и современные россияне.

Однако успехом своей главной композиции Пахмутова обязана другому мужчине. Речь идет о «Надежде», которую со сцены пели Анна Герман, Иосиф Кобзон и многие другие. Но мало кто помнит, что первым исполнителем хита был обаятельный Юрий Пузырев.

В СССР голубоглазый красавец снялся в таких фильмах, как «Море зовет», «И снова Анискин» и других. С Александрой Пахмутовой актер познакомился во время работы над картиной «По ту сторону». Там он исполнял «Песню тревожной молодости», которую сочинила композитор. Вскоре она начала доверять ему и другие хиты, в том числе ту самую «Надежду».

Пузырев отдал кинематографу и любимому МХАТу много лет своей жизни. Однако в 1991 году из-за разногласий с руководством театра актера уволили. Без обожаемой сцены он смог прожить всего пару месяцев.