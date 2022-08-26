Добром не кончилось: что на самом деле произошло на встрече Бузовой с Тарасовым

В декабре прошлого года произошло то, чего многие ждали и боялись одновременно. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, которые долгое время избегали друг друга, пересеклись на премии Fashion TV.

Певица вышла на сцену за своей наградой и воспользовалась случаем, чтобы бросить камень в огород бывшего мужа, которого ранее обвиняла в изменах и рукоприкладстве. Ольга подметила, что тот наверняка рвет на себе волосы из-за того, что потерял «самую популярную девушку страны».

Тарасов унижения со стороны бывшей супруги воспринял стойко и в перепалку вступать не стал. И лишь теперь выяснилось, что же на самом деле произошло на встрече экс-возлюбленных. Как оказалось, спокойствие спортсмена было показным. Нынешняя супруга футболиста и мать его троих детей Анастасия Костенко дала интервью порталу «СтарХит», в котором раскрыла все карты, уточнив, что добром тот вечер не кончился.

«Получилось громко, нервно и скандально», — призналась Костенко.

При этом модель выразила надежду на то, что Тарасов и Бузова оставят обиды в прошлом и смогут мирно сосуществовать в отечественном шоу-бизнесе.