Доброе сердце: в этот день рождаются люди с самой широкой душой

В детстве все мы слышали о том, как важно творить добрые дела. Однако на практике это получается далеко не всегда. Тем не менее есть люди, готовые в любой момент пожертвовать своим временем и силами, чтобы помочь ближнему. Рассказываем, в какой день месяца появляются на свет самые отзывчивые люди.

2 числа

По словам нумерологов, самые отзывчивые люди появляются на свет 2 числа. Ведь именно цифра 2 отвечает за гармонию и равновесие. В самом числе заложен глубокий символизм - для того, чтобы оно получилось, необходимо сложить 1 и 1. Так и в отношениях между людьми - для того чтобы получился отличный результат, необходимо сотрудничество.

Двойка в нумерологии является числом дружбы, коллектива, сплоченности.

Люди, рожденные 2 числа, с самого детства демонстрируют необыкновенную коммуникабельность. Они легко находят общий язык с окружающими, с ними хотят общаться и дружить - настолько большую симпатию они вызывают.

Эти качества помогают им не только в личной жизни, но и в работе. В коллективе люди, появившиеся на свет 2 числа, могут зарекомендовать себя как ответственные сотрудники, на которых всегда можно положиться. Они не станут тянуть одеяло на себя, чтобы получить побольше приятных “плюшек”.

Работать с ними - настоящее удовольствие.

Это как раз те коллеги, которые готовы в любой момент подставить плечо, утешить, когда босс незаслуженно накричал, или угостить чем-нибудь вкусненьким. Благодаря таким людям в офисе всегда царит приятная атмосфера.

У людей, рожденных 2 числа, хорошо развита интуиция, и, как следствие, эмпатия. Они прекрасно “чувствуют” собеседника, его настроение, и готовы поддержать в трудную минуту. Нет, такие люди не станут громко и сочувственно охать, а выразят свое желание помочь максимально тактично и деликатно.

Уроженцы 2 числа не стремятся к лидерству в семье или коллективе, они с радостью передают бразды правления тем, у кого это действительно хорошо получается.

Однако зачастую они тоже становятся негласным “центром”, солнышком, к которому все тянутся.

Если в рабочей команде или семье есть такой человек, то окружающим крупно повезло. Он не только будет заботиться обо всех, но и поможет мирно решить назревающие или уже возникшие конфликты. Мужчины и женщины, рожденные 2 числа, становятся своеобразными хранителями гармонии в рабочем или семейном кругу.