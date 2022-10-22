Добродушный повар из «Солдатов»: куда пропал и как сейчас выглядит актер

Первую известность Амаду Мамадаков обрел благодаря роли рядового Темдекова в фильме «Звезда». Но всероссийскую популярность актер завоевал после выхода сериала «Солдаты», в котором он сыграл рядового Ивана Вакутагина.

После знаковой роли артист засветился в фильмах «9 рота», «Монгол», «Двадцать восемь панфиловцев», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Западня», «Колл-центр» и «Сердце пармы», однако по большей части Мамадаков играет в эпизодах.

Сегодня артисту 45 лет. Амаду Мамадаков предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но известно, что актер женат и у него есть дочь по имени Дейя, которая занимается в драматическом кружке и мечтает стать артисткой.