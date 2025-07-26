Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В последние годы дела у Marvel шли откровенно так себе, но теперь у супергеройской студии действительно появился весомый повод отпраздновать успех.

В зарубежном прокате «Фантастическая четверка: Первые шаги» стартовала всего пару дней назад, но к началу следующей недели уже можно ожидать впечатляющих цифр после первого уикенда в кинотеатре — сейчас у фильма сохраняются впечатляющие рейтинги в 88% и 92% «свежести» от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes.

Таким образом, перезапуск стал первым настолько удачным проектом от Marvel за последние несколько лет, а потому скоро «Фантастическая четверка» наверняка войдет в десятку лучших фильмов студии.

А пока мы ждем выхода фильма в «цифре», рассказываем о пятерке главных хитов от Marvel.

«Мстители. Финал» — 7.9 на Кинопоиске

Один из самых кассовых фильмов в истории кино, «Финал» стал эпичным завершением истории о Мстителях, которым в этот раз предстояло довести до конца свою главную миссию и победить Таноса.

После неутешительного финала «Войны бесконечности» главные герои искали способы обхитрить злодея и в конечном счете решили отправиться в прошлое, чтобы забрать все шесть камней.

В результате межгалактический титан потерпел поражение, но и команда Мстителей осталась без своих лидеров.

«Человек-паук: Нет пути домой» — 7.9 на Кинопоиске

Третья по счету часть перезапуска истории о Человеке-пауке, фильм стал чуть ли не самым депрессивным проектом Marvel за последние годы.

В этот раз Питер Паркер, личность которого внезапно перестала быть тайной, просит помощи у Доктора Стрэнджа, но дела после этого идут еще хуже — в Нью-Йорк внезапно наведываются версии Человека-паука из других вселенных, а также их главные враги.

Теперь Питеру предстоит не только пережить личную трагедию, но и в очередной раз спасти целый мир.

«Железный человек» — 8.0 на Кинопоиске

История Тони Старка фактически положила начало огромному успеху Marvel в целом, а потому неудивительно, что фильм сохраняет свои позиции спустя 17 лет после выхода в прокат.

«Железный человек» рассказывает о герое Роберта Дауни-младшего, миллиардере-изобретателе Тони Старке, которого афганские террористы принуждают к созданию оружия массового поражения.

В тайне от них Тони создает высокотехнологичную броню, которая помогает ему не только сбежать из плена, но и начать бороться с мировым злом под именем Железного человека.

«Стражи Галактики. Часть 3» — 8.1 на Кинопоиске

Заключительная глава кинофраншизы Джеймса Ганна, фильм рассказывает об очередной миссии героев, которая, однако, может привести к большой трагедии.

Вместе Стражи Галактики пытаются спасти Ракету после того, как он получает значительные травмы, но и это оказывается не так просто из-за открывшейся правды о темном прошлом героя.

«Мстители. Война бесконечности» — 8.1 на Кинопоиске

Боевик, который по уровню напряжения можно сравнить разве что с «Финалом», стал началом конца для Мстителей, которым теперь предстоит сразиться с еще одним опасным злодеем — Таносом, межгалактическим тираном, мечтающим уничтожить половину Вселенной.

В попытке остановить Таноса и не дать ему собрать все шесть Камней Бесконечности герои поймут, что все, с чем им приходилось сталкиваться до этого, было лишь цветочками.

К слову, трагичный финал «Войны бесконечности» это подтверждает.

Кстати, если вы все-таки не фанат Marvel, но хотите посмотреть новую «Фантастическую четверку», очень рекомендуем воспользоваться нашим кратким гайдом, в котором мы рассказываем о главных персонажах и основном сюжете.