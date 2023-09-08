«Добро пожаловать в семью»: Боярская лишь однажды показала любимую малышку

Со стороны может показаться, что Елизавета Боярская живет в мужском царстве. Вместе с мужем Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих красавцев-сыновей — Андрея и Григория.

Многие ждут, когда в звездном семействе появится еще и красавица-дочка. В роддом наследница Михаила Боярского не торопится. Деликатную проблему артистка решила еще весной 2021-го. Тогда она показала любимую малышку, для которой стала настоящей мамочкой.

«Вот она, моя красотка. Добро пожаловать в семью», — написала знаменитость под несколькими фотографиями прелестной кошечки, о которой долго мечтала.

Питомицу необычной породы она назвала Лилу. Звезда рада тому, что в их доме, наконец, появилась еще одна девочка.

Порадовались этому и поклонники: