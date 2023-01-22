Добивался ее 10 лет: как выглядит молодая жена Карена Аванесяна из «Аншлага»

Карен Аванесян уже 13 лет счастлив в браке со своей женой Нонной. Знаменитость женился на своей избраннице в 2010 году, в течение 10 лет добиваясь ее симпатии.

Так, познакомился звезда «Аншлага» с будущей супругой в салоне красоты. Он пришел на стрижку, где встретил эффектную девушку, с которой сразу же захотел познакомиться. Однако она воспринимала Карена только как друга, ведь уже успела развестись и одна воспитывала двоих сыновей.

Но Аванесян не сдался и продолжил завоевывать сердце избранницы. Он смог доказать ей, что будет ответственным мужем и отцом ее детей, на которого можно положиться, и в итоге Нонна приняла предложение руки и сердца. Влюбленные сыграли три свадьбы, а венчание провели в Иерусалиме.

Прославленный юморист не скрывает: избранница поддерживает его во всех начинаниях и прекрасно понимает. И он счастлив жить с ней и ее наследниками одной большой семьей.