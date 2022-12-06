Добиться невозможно: под этими знаками Зодиака рождаются неприступные женщины

Любовь толкает мужчин на самые неожиданные поступки - многие из них в порыве прекрасных чувств совершают такие вещи, о которых прежде даже не задумывались. Чтобы добиться расположения понравившейся красавицы, представители сильного пола могут пойти с ней в кино на романтическую комедию, встать к плите или устроить генеральную уборку. Однако есть дамы, которых, кажется, не способен впечатлить ни Джеймс Бонд, ни Ретт Батлер, ни Эдвард Каллен, ни любой другой герой девичьих грез. Они остаются неприступными, словно крепость или скала. Рассказываем, за представительницами каких знаков бесполезно ухаживать - все равно они будут задирать носик и бежать от поклонников, как от чумы.

Лев

“Девушки, как звезды”, - похоже, именно про Львиц пел в популярном когда-то хите Андрей Губин. Представительницы огненной стихии воплощают собой идеал современной женщины - привлекательной, харизматичной, умной и дерзкой. Неудивительно, что многие мужчины были бы рады приручить такую амазонку, вот только Львица не торопится отвечать взаимностью никому из большого количества поклонников.

Чтобы покорить сердце уроженки этого знака, необходимо щедро осыпать ее подарками, и не какими-нибудь там, а дорогими, а также исполнять все ее капризы.

Козерог

Женщина-Козерог настолько погружена в работу, что на личную жизнь у нее не остается ни минутки времени. Саморазвитие и совершенствование в профессии - вот то, ради чего живет представительница земного знака. Перспектива превратиться в домохозяйку, которая всю себя посвящает готовке, уборке и воспитанию детей, даму-Козерога вовсе не прельщает. Поэтому она решительно отвергает все ухаживания.

Единственный способ задержаться в поле зрения этой “железной леди” и не на шутку заинтересовать ее - показать, что вы тоже сильный и независимый мужчина.

Рыбы

Представительницы водного знака, похоже, в детстве читали слишком много сказок о принцессах, ради которых доблестным рыцарям приходится проходить суровые испытания. Рыбка, словно Рапунцель, сидит в своей неприступной башне, ожидая, когда же придет тот, кто взволнует ее сердце. В ожидании кого-то особенного уроженка знака может упустить настоящее счастье, которое находится поблизости.