Добиться любви миллионов не вышло бы: Жасмин скрыла от народа самое важное

Певица Жасмин в последнее время переживает новую волну популярности. Несколько сезонов подряд другу артистки Филиппу Киркорову во всех участницах мерещилась его любимица, но только в одном из последних сезонов Жасмин наконец-то вышла на сцену. В образе Дамы Пик она очаровала и жюри, и зрителей.

Жасмин начала вступать в начале девяностых. Многие знают, что девушка выбрала для карьеры певицы псевдоним. Выбор оказался невероятно удачным — изящная темноглазая брюнетка действительно сильно напоминала красивую принцессу из мультика «Аладдин». Жасмин быстро обрела популярность, выпустила несколько альбомов и объездила с турами всю Россию. Звучное имя только помогало ее известности.

Настоящее имя певицы — Сара Львовна Манахимова. На заре карьеры Жасмин выбрала скрыть настоящее имя от публики, и это оказалось удачным решением. Безусловно, оно звучит не так красиво и изящно, как название нежного и хрупкого цветка.