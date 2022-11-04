Добился успеха «через постель»: правда о карьере Абдулова вышла наружу

Когда Александр Абдулов только начинал свою актерскую карьеру, мало кто мог подумать, что он станет легендой советского кино. Всему виной был безответственный характер артиста, которого постоянно приходилось «приводить в чувство».

В свое время Марк Захаров подробно рассказал о том, как намучился с будущим кумиром миллионов. Типаж актера импонировал именитому режиссеру, а вот его отношение к работе порой доводило до белого каления.

Особенно сильно мэтра раздражало то, что Абдулов постоянно опаздывал на репетиции. Когда же он, наконец, появлялся в театре, то сочинял небылицы о том, что целых два часа провел у постели своей тяжелобольной девушки.

«Я догадался, что правда там только про постель», — приводит слова Захарова портал «Культурология».

Выходка талантливого, но не всегда честного артиста настолько рассмешила режиссера, что тот не стал отказываться от сотрудничества с ним. Впоследствии Абдулов и вовсе стал называть себя главным талисманом Марка Захарова. Впрочем, основания для этого действительно были. Как признавался сам кинодел, ни один его фильм впоследствии не обходился без актера, добившегося успеха «через постель».