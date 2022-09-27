Добился покровительства в шоу-бизнесе не просто так: правда о Милохине раскрыта

Даня Милохин продолжает покорять отечественный шоу-бизнес. Свою творческую деятельность он начинал как блогер и вот уже дорос до большой сцены. Музыканту выпала честь выступить перед самой Ларисой Долиной.

Исполнитель засветился в шоу «Битва поколений», где народная артистка стала одним из членов жюри. Певица осталась в восторге от выступления Милохина, который добился ее расположения еще до того, как взял в руки микрофон.

Покровительство Долиной музыкант заслужил тем, что в свое время лично поздравил ее внучку с Новым годом. Оказалось, что родственница Ларисы Александровны — большая поклонница творчества Дани. И этот факт сыграл свою роль.

В ходе программы знаменитость пожелала Милохину больших успехов и наградила его довольно почетным званием. «Ты артист», — заявила Долина, чем немало смутила певца.