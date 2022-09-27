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Добился покровительства в шоу-бизнесе не просто так: правда о Милохине раскрыта

27 сентября 2022 16:30
Добился покровительства в шоу-бизнесе не просто так: правда о Милохине раскрыта

Известная певица предала огласке любопытный факт.

Даня Милохин продолжает покорять отечественный шоу-бизнес. Свою творческую деятельность он начинал как блогер и вот уже дорос до большой сцены. Музыканту выпала честь выступить перед самой Ларисой Долиной.

Исполнитель засветился в шоу «Битва поколений», где народная артистка стала одним из членов жюри. Певица осталась в восторге от выступления Милохина, который добился ее расположения еще до того, как взял в руки микрофон.

Добился покровительства в шоу-бизнесе не просто так: правда о Милохине раскрыта

Покровительство Долиной музыкант заслужил тем, что в свое время лично поздравил ее внучку с Новым годом. Оказалось, что родственница Ларисы Александровны — большая поклонница творчества Дани. И этот факт сыграл свою роль.

В ходе программы знаменитость пожелала Милохину больших успехов и наградила его довольно почетным званием. «Ты артист», — заявила Долина, чем немало смутила певца.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Битва поколений»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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