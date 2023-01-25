Добилась только «возрастных ролей»: ахнете, увидев русскую Фанни Ардан (фото)

Наибольшую известность Светлане Камыниной принес сериал «Интерны», в котором она воплотила главврача Анастасию Кисегач. Однако в фильмографии талантливой актрисы есть множество других, пусть и не столь популярных проектов.

Многие даже не догадываются о том, что звезда работала в Париже, где ее прозвали русской Фанни Ардан. Знаменитость получила главную роль в постановке Жоэль Помра, с которой справилась блестяще.

Французы как один задавались вопросом о том, почему такая яркая актриса не интересует российских режиссеров. Тем временем на родине Камынина добилась лишь «возрастных ролей». Все потому, что всегда выглядела старше.

Например, по сюжету Кисегач уже за 40, а Светлана играла ее, когда ей было всего 32 года. Как бы там ни было, звезда экрана давно смирилась со своей участью и научилась получать настоящее удовольствие от работы.