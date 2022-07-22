Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место

Алина Загитова смогла добиться успехов в фигурном катании не благодаря собственной мотивации, а из-за желания своего тренера Этери Тутберидзе. В этом уверена спортивный комментатор Елена Вайцеховская.

По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в воду, Загитову вряд ли можно назвать спортсменкой, которая добилась побед и признания лишь собственным трудом. Как уверена знаменитость, фигуристка отличается природной ленью, из-за которой не страдала во время многочисленных травм. Также к ее чертам можно отнести и бесхарактерность, благодаря которой она беспрекословно подчинялась всем наставлениям своего тренера и не закончила карьеру с нервным срывом.

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При этом Вайцеховская, прокомментировавшая карьерный путь фигуристки в своем Telegram-канале, отмечает, что считает Загитову очень везучей спортсменкой. По ее мнению, именно из-за сочетания всех факторов ей и удалось занять свое место в истории фигурного катания.

Отметим, ранее Загитова сравнила Тутберидзе с гимнасткой Ириной Винер-Усмановой. Как оказалось, фигуристка считает обеих легенд спорта «светлыми» людьми, которые воспитывают чемпионов и делают важное для страны дело.