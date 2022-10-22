До жути похож на лысого Шатунова: как выглядит и чем занимается автор культовой песни «Не плачь, Алиса»

В 90-е песни Андрея Державина звучали отовсюду, а его группа «Сталкер» собирала полные залы. Еще в школе артист стал выступать в музыкальном ансамбле, однако по настоянию родителей стал студентом инженерно-строительного факультета Ухтинского университета. Но молодого исполнителя влекла музыка – уже в студенчестве выступал со «Стакером», который быстро приобрел популярность.

Когда группа победила на конкурсе песен от радиостанции «Юность», музыканты перебрались в Москву. Они снимают клипы, поют на «Песне года», однако в 1992 коллектив распался из-за отъезда за рубеж клавишника. Правда, Державин набрал новый состав и выступал уже с ними до конца 1990-х.

В 2000 году Андрей Державин становится клавишником группы «Машина времени», которой он отдал 17 лет жизни, а позже вновь возродил легендарный «Сталкер».

Сейчас Державину 59 лет. Свободное время он предпочитает проводить с семьей – женой Еленой и детьми. Певец постарел и утратил свою роскошную шевелюру – правда, поклонники все еще отмечают, как он похож на покойного красавца Юрия Шатунова.