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До Жанны как до Луны: сестра Фриске зря обнародовала слишком честный кадр

14 июня 2023 06:30
До Жанны как до Луны: сестра Фриске зря обнародовала слишком честный кадр

Хейтеры не смолчали.

Наталья Фриске придерживается простого принципа: она не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Знаменитость не боится показываться себя настоящую в социальных сетях, но это по душе далеко не всем.

Сестра Жанны Фриске большую часть времени проводит дома вместе с малолетней дочерью. По этой причине она часто показывается перед фолловерами без макияжа или укладки. Честные кадры без прикрас действуют на хейтеров как красная тряпка на быка.

После очередного появления перед фолловерами Наталья получила сообщение, в котором ее сравнили с ныне покойной сестрой. Некто посчитал нужным сообщить Фриске, что ей до экс-солистки «Блестящих» как до Луны.

До Жанны как до Луны: сестра Фриске зря обнародовала слишком честный кадр

«Вид у вас не очень. Вы не Жанна. Она была красавицей», — сказано в послании.

Наталья с юмором отреагировала на замечание. Знаменитость пообещала, что отныне будет использовать фильтры, чтобы злопыхателям «стало легче».

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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