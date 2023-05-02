До ЗАГСа дошли за три дня: как обыкновенный парикмахер стала женой Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин не из тех, кто меняет возлюбленных как перчатки. Вот уже 30 лет модельер счастлив в браке со своей супругой Мариной, которой многие откровенно завидуют.

Жена стилиста стала топ-менеджером его модного дома, а когда-то была обычным парикмахером. С Юдашкиным же познакомилась во время работы в Центральном проектно-конструкторском бюро по макияжу и парикмахерскому искусству. Поначалу их отношения носили дружеский характер. А когда дело дошло до ухаживаний, то Валентин Абрамович тянуть не стал.

До ЗАГСа возлюбленные дошли всего за три дня. Именно столько длился конфетно-букетный период пары. Марина, получив предложение руки и сердца, почти сразу его приняла. Как отметила Юдашкина, ее мамы к тому времени уже не было в живых, и других родных не осталось.

Модельер ничуть не пожалел о своем решении связать жизнь с Мариной. Он уверяет, что только благодаря ей смог добиться большого успеха. На долю супругов выпало немало испытаний, но даже в период полного безденежья Юдашкина не оставила мужа, а помогла ему встать на ноги. «Она всегда была рядом», — подметил стилист в одном из интервью.