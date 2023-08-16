До «Великолепного века» далеко: зрители плюются из-за «Империи Кесем»

Историческая драма «Великолепный век» стала одним из главных хитов турецкого телевидения. Зрители со всего мира осыпали проект комплиментами, из-за чего продюсеры решили вновь обратиться к истории Османской империи, представив сериал «Империя Кесем».

Так, действие в картине происходит в самом начале 17 века. Молодую девушку Анастасию в качестве подарка преподносят османскому султану Ахмеду I. И пленница, оказавшись в гареме и получив имя Кесем, решает бороться за свою судьбу и в итоге становится одной из самых влиятельных женщин.

Зрители не скрывали: они мечтали увидеть продолжение «Великолепного века», в котором создатели учтут все недоработки предыдущих эпизодов. Однако продюсеры предпочли не обращать внимания на мнение публики. В итоге, как уверяют поклонники, неточностей в «Империи Кесем» стало намного больше, актеры менее ответственно подошли к своим ролям, а сам сюжет отличается неровным повествованием.