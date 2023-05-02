До Валиевой далеко: в свое время требовательная Тарасова едва стояла на коньках (видео)

Татьяна Тарасова воспитала не одного олимпийского чемпиона. Когда-то именитый тренер и сама была фигуристкой, выступавшей на соревнованиях. Но сегодня уровень ее мастерства вызывает большие сомнения.

В Сети горячо обсуждается ролик, снятый на чемпионате Европы по фигурному катанию в 1965 году. На лед Тарасова вышла вместе со своим партнером Георгием Проскуриным. Одержать победу тогда спортсменам не удалось. Впрочем, это не удивляет интернет-пользователей.

В свое время Татьяна Анатольевна, которая славится тем, что невероятно требовательна к своим подопечным, сама едва стояла на коньках и не могла похвастаться обилием сложных элементов в программе. Молодой Тарасовой явно далеко до Камилы Валиевой или же Алины Загитовой, чье мастерство приводит в восторг поклонников по всему миру.