До Валиевой далеко: в свое время требовательная Тарасова едва стояла на коньках (видео)
Такого многие поклонники тренера явно не ожидали.
Татьяна Тарасова воспитала не одного олимпийского чемпиона. Когда-то именитый тренер и сама была фигуристкой, выступавшей на соревнованиях. Но сегодня уровень ее мастерства вызывает большие сомнения.
В Сети горячо обсуждается ролик, снятый на чемпионате Европы по фигурному катанию в 1965 году. На лед Тарасова вышла вместе со своим партнером Георгием Проскуриным. Одержать победу тогда спортсменам не удалось. Впрочем, это не удивляет интернет-пользователей.
В свое время Татьяна Анатольевна, которая славится тем, что невероятно требовательна к своим подопечным, сама едва стояла на коньках и не могла похвастаться обилием сложных элементов в программе. Молодой Тарасовой явно далеко до Камилы Валиевой или же Алины Загитовой, чье мастерство приводит в восторг поклонников по всему миру.
«Как все изменилось! Нет поддержек совсем, один прыжок всего. Лишь бы устоять. Вот так все начиналось!», «Сейчас так начинающие детки катаются», «Не так уж интересно покаталась эта Тарасова, даже где-то и пошатывается. Какая из нее заслуженная фигуристка», — критикуют тренера в Сети.