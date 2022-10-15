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До того как увлеклась пластикой: внешность Долиной 35 лет назад восхитит любого

15 октября 2022 14:30
До того как увлеклась пластикой: внешность Долиной 35 лет назад восхитит любого

Роковая южанка. 

Когда случился громкий конфликт Ларисы Долиной и начинающей исполнительницы Вали Карнавал, Долина назвала оппонентку «куклой из пластика». Это возмутило общественность, ведь это Лариса Долина сама перебарщивает с пластическими операциями и фотошопом.

На фото в соцсетях певице не дашь больше тридцати, а вот в жизни картина совсем другая. Но много лет назад, когда Долина еще не злоупотребляла пластикой, она выглядела иначе.

До того как увлеклась пластикой: внешность Долиной 35 лет назад восхитит любого

У певицы был естественный фактурный нос, густые темные волосы натурального оттенка и округлое лицо. Необычные черты лица позволили Долиной сыграть мулатку в фильме «Мы из джаза». Но, увы, сегодняшняя Лариса Долина больше похожа не на молодую себя, а на куклу Барби.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма-концерта "Вот и ты..." (1987)
Алла Новикова
Алла Новикова
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