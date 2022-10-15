До того как увлеклась пластикой: внешность Долиной 35 лет назад восхитит любого

Когда случился громкий конфликт Ларисы Долиной и начинающей исполнительницы Вали Карнавал, Долина назвала оппонентку «куклой из пластика». Это возмутило общественность, ведь это Лариса Долина сама перебарщивает с пластическими операциями и фотошопом.

На фото в соцсетях певице не дашь больше тридцати, а вот в жизни картина совсем другая. Но много лет назад, когда Долина еще не злоупотребляла пластикой, она выглядела иначе.

У певицы был естественный фактурный нос, густые темные волосы натурального оттенка и округлое лицо. Необычные черты лица позволили Долиной сыграть мулатку в фильме «Мы из джаза». Но, увы, сегодняшняя Лариса Долина больше похожа не на молодую себя, а на куклу Барби.