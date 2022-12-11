До того как изуродовала внешность: одна из самых татуированных моделей шокировала фото «до»

Сегодня для многих людей татуировки стали обыденностью. Нет ничего шокирующего в том, чтобы украсить свое тело парочкой красивых рисунков. Тем не менее отдельные личности не могут довольствоваться малым и полностью забивают свое тело изображениями.

Немецкая модель Мара Инкпериал впервые сделала татуировку в 17 лет.

Она поняла, что ей нравится, как выглядит ее расписанная кожа и она добавила еще сотни татуировок. На теле девушки можно найти каллиграфические надписи, шикарные портреты и геометрические узоры.

Запоминающая внешность и шикарная фигура обеспечили Маре более полумиллиона подписчиков в социальной сети. Когда она выставила фотографию, где на теле нет ни одной татуировки, пользователи разошлись во мнениях. На кадре до своей трансформации девушка выглядит очень привлекательной и милой. Даже сама модель признается, что ей нравилось, какой она была раньше.