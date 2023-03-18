До такого Кэмерон не додумался: судьба настоящих Джека и Роуз с «Титаника» проберет до мурашек

Знаменитый фильм «Титаник» по праву считается одной из лучших мелодрам за всю историю кинематографа. Но если бы режиссёр Джеймс Кэмерон решил показать на экране все подробности того ужасающего крушения, возможно, что его творение стало бы первым в своем жанре.

Известно, что на лайнере было немало влюбленных людей, жаждущих новых приключений. Одними из них были Хелен Ньюсом и Карл Бер. Молодой человек отправился в путешествие вслед за своей избранницей, чтобы убедить ее мать, миссис Беквит, в серьезности своих намерений.

Когда же «Титаник» столкнулся с айсбергом, юноша сразу поспешил в каюту своей девушки, чтобы предупредить ее семью об опасности. Во время эвакуации возлюбленные оказались в одной шлюпке. Именно тогда миссис Беквит и разглядела в избраннике своей дочери настоящего героя.

Карл усердно работал вёслами, чтобы маленькое судно поскорее оказалось на безопасном расстоянии от тонущего корабля. После этого подвига семья Хелен приняла юношу. А всего через год пара обвенчалась.