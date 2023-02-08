До страшной цифры на весах довел муж: гляньте, что стало с похудевшей на 150 кг американкой

Моника Райли долгое время упорно шла к своей мечте. Больше всего на свете американка хотела стать самой тяжелой женщиной в мире — ради этого она была готова пожертвовать даже собственным здоровьем.

Ежедневно Райли употребляла огромное количество вредной еды, в чем ей заботливо помогал любимый супруг Сид. Например, он при помощи воронки вливал в Монику литры сливочного коктейля, чтобы лишние кило появлялись как можно скорее.

В результате в 29 лет вес американки составлял 310 килограммов. Несмотря на это, ей удалось забеременеть. Тогда перед Райли встал выбор: либо рекорд, либо ребенок.

Моника выбрала малыша и принялась худеть. Райли родила здоровую дочь и после родов также не отказалась от диеты, чтобы вести полноценную жизнь и заботиться о наследнице. К 34 годам американка похудела до 150 килограммов — теперь основу ее рациона составляют фрукты и овощи.