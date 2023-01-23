До статной красавицы далеко: глазам не поверите, увидев Марию Александрову

Рост является ключевым критерием для моделей. Но для актрис он не играет никакой роли, и это замечательно. Ведь если бы их выбирали по росту, многие нынешние звезды кино так бы и остались никому не известными.

Мало кто знает, но одна из главных красавиц отечественного кино Марина Александрова в реальной жизни весьма невысокая дама. Ее рост составляет 158 сантиметров, и именно благодаря своей миниатюрности артистке досталась роль Екатерины Великой. В реальности императрица тоже была невысокой.

Своим примером Марина доказала, что небольшой рост не помеха востребованности и головокружительной актерской карьере. Она обладает талантом и обаянием, а этого достаточно для мира кино.

Многие пользователи Сети не скрыли своего удивления, узнав, что их любимица — настоящая Дюймовочка. Одна из поклонниц артистки написала: «Я в шоке, что Марина Александрова такая миниатюрная. Она одна из самых красивых актрис в нашей стране по моему мнению. Я думала, она высокая».