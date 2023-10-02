До ста лет: мужчины с этими именами настоящие долгожители

Дожить до глубоких седин и увидеть своих внуков и правнуков - заветная мечта многих людей. Существует множество факторов, влияющих на продолжительность жизни, и, по мнению экспертов в сфере эзотерики, немаловажную роль играет энергетика, которую несет в себе имя человека. Рассказываем, какими именами советуют называть мальчиков, чтобы они однажды отметили столетний юбилей.

Борис

Обладатели этого имени предпочитают размеренный образ жизни - возможно, именно поэтому они живут гораздо дольше. Борис не любит суетиться, нервничать, тратить свое драгоценное время на какие-то мелочи и пустяки. Это спокойный, немного флегматичный мужчина, который, тем не менее, всегда готов откликнуться и оказать поддержку.

Словно в награду за такое поистине джентльменское поведение, мироздание наделило Бориса отменным здоровьем.

Безусловно, как и всем людям, ему необходимо поддерживать себя в форме и проходить профилактические осмотры у врачей, но в целом на самочувствие он не жалуется. Борис входит в число долгожителей, живущих едва ли не до ста лет.

Георгий

“Нервы как канаты”, - говорят многие люди про Георгия. Обладатель этого имени действительно может похвастаться удивительным самообладанием. Так же, как и Борис, он не разменивается на пустые конфликты, предпочитая беречь свое ментальное и физическое здоровье. Кроме того, Георгий наделен феноменальной выдержкой и самодисциплиной.

Именно последнее качество помогает Георгию сохранять отличное самочувствие вплоть до глубоких седин.

Он не подвержен вредным привычкам, легко соблюдает режим дня, придерживается правильного питания. При этом Георгий вовсе не чувствует себя в чем-либо ограниченным - он наслаждается жизнью ничуть не меньше, а где-то даже больше, чем окружающие.

Николай

По мнению экспертов в сфере эзотерики, то, что помогает Николаю прожить до глубокой старости - это его искренняя любовь к жизни. У обладателя этого имени бывает сразу по нескольку хобби, ему интересны самые разные сферы деятельности, от науки до кулинарии. Радоваться каждому дню и находить в буднях нечто необыкновенное - вот талант, которым обладает Николай.

С таким отношением к жизни немудрено, что Коля не чувствует ни усталости, ни плохого самочувствия - они просто обходят его стороной.

Мужчина, нареченный этим именем, насколько глубоко погружается в свои дела и увлечения, что ему некогда болеть и хандрить. Николай живет долго - настолько, что успевает увидеть и внуков, и правнуков.