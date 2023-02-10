До смешного просто: не поверите, у каких женщин чаще всего рождаются сыновья

Наука давно доказала, что пол будущего ребенка зависит от отца. Но не так все просто в этой схеме. Оказывается, именно женщина играет основную роль.

В народе уже давно подмечено, что дамы, обладающие холодным нордическим характером, чаще рожают мальчиков. Как это объясняет наука? Элементарно. Оказывается, в момент зачатия и какое-то время после него у каждого плода половые органы развиваются по женскому типу. Это связано с воздействием на него гормона матери — эстрогена.

Все начинает меняться из-за влияния тестостерона. Чем больше этого мужского гормона в крови матери, тем выше вероятность рождения мальчика. А те дамы, которые имеют зависимый характер и склонны подчиняться мужчине, с большей долей вероятности станут мамами девочек.

Кроме того, замечено, что в переломные исторические времена чаще рождаются мальчики. Свои наблюдения специалисты зафиксировали после трагических событий 11 сентября в США, а также после падения Берлинской стены. Об этой теории рассказал портал Wday.