До смешного глупо: выходка Хюррем стала самым грубым ляпом в «Великолепном веке»

Сериал «Великолепный век» влюбил в себя поклонников по всему миру практически с первой серии. Зрители увлеченно следили за отношениями Хюррем и султана Сулеймана, однако далеко не все догадывались, что на самом деле сценаристы пошли на хитрость, рассказывая эту историю.

Так, уже в одной из первых серий поклонники могут увидеть встречу рабыни Александры и повелителя Османской империи. Произошла она на празднике, когда наложница в числе других девушек танцевала для султана танец, а после упала ему в руки. Поведение впечатлило Сулеймана, который подарил ей фиолетовый платок, приглашая тем самым уединиться в его покоях.

На самом же деле подобная встреча просто не могла случиться. Как отмечают эксперты, наложниц не могли начать учить танцевать практически за несколько часов до праздника. Наложнице никогда бы не позволили лично станцевать перед султаном и упасть к нему в руки. Такое поведение считалось неприемлемым в Османской империи.

Таким образом, на самом деле Александра никогда бы не могла поразить Сулеймана своим откровенным танцем. Она бы не успела научиться танцевать так быстро и не смогла бы упасть к нему в руки из-за запретов, царивших во дворце.