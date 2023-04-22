«До слез»: выступление сына Плющенко растрогает даже самого черствого (видео)
Юный спортсмен поразил фанатов своим талантом.
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр с ранних лет покоряет фигурное катание. Под четким руководством отца он каждый день проводит на многочасовых тренировках, а не так давно представил трогательное выступление, поставленное вместе с Плющенко-старшим.
Номер сын и отец подготовили под лирическую композицию Филиппа Киркорова «Если ты уйдешь». Часть выступления на льду солирует Александр, а потом Евгений, но завершают его они уже синхронно.
Пользователи Сети не смогли сдержать восторга при виде номера фигуристов. В комментариях они осыпали спортсменов комплиментами, отметив, как талантлив Плющенко-младший, поэтому в будущем непременно станет легендой фигурного катания.
«Умнички, до слез», «Можно смотреть бесконечно», «Очень красиво», «Проникновенно», «Сразу видно — таланты», «Это было на высшем уровне», — считают подписчики.